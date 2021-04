Calamai: “Per la panchina della Fiorentina c’è grande attenzione su Gattuso. Qualcuno pensa che Pirlo allenarà la Juventus anche il prossimo anno?”

A poco meno di un mese e mezzo dal termine del campionato, iniziano i primi movimenti per quanto riguarda le panchine del campionato italiano. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai su Twitter ha toccato l’argomento, anche per quanto riguarda la Fiorentina: “Per la panchina della Fiorentina c’è grande attenzione su Gattuso. Lo scudetto lo vince l’Inter ma il Milan di Pioli merita comunque un applauso. C’è qualcuno che pensa che Pirlo allenerà la Juve anche il prossimo anno?“