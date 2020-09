Calamai: “Piatek non convince, Iachini voleva Milik o Dzeko. Pradè sta valutando attaccanti in tutta Europa. Torreira? Sarà viola al 95 per cento”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Se va via Chiesa i suoi soldi verrebbero investiti in due modi: per De Paul o per un attaccante. Vlahovic invece è a tutti gli effetti fuori dal mercato, mentre quello che balla semmai è Cutrone. Piatek non entusiasma, Iachini voleva uno tra Milik e Dzeko e posso dire che per il primo le hanno provate tutte ma la concorrenza della Roma era troppo forte. In generale Pradè sta sondando centravanti un po’ in tutta Europa finché non trova quello che lo convince davvero. Torreira? Pian piano sta uscendo dall’ambiente Arsenal, e la Fiorentina è avanti a tutti. L’unica concorrenza è quella del Torino, ma non penso che Pradè avrà problemi a sbaragliarla. Al 95 per cento sarà viola. Comunque ci vuole pazienza, io non capisco quest’ansia di comprare. Si riparte da un gruppo già collaudato che ha un bel rapporto con l’allenatore, e se avremo la forza di aspettare arriveranno belle soddisfazioni. Chiesa? Penso che rimarrà, ma che le vacanze di Natale saranno decisive. Lì il ragazzo dovrà rinnovare il contratto, perché se non lo farà si arriverà a uno scontro che non farebbe bene a nessuno. Alla società, ma anche a lui che finirebbe fuori rosa a pochi mesi dagli Europei”.

