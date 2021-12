Calamai: “Potrebbe essere l’anno buono per la Fiorentina. Sogno Berardi, bene anche Ikone, ma personalmente prenderei Lucca. Vi spiego il perchè”

Il noto giornalista fiorentino Luca Calamai, ospite a Radio Bruno, ha parlato così dei temi legati al mondo Fiorentina: “Questo potrebbe essere l’anno buono per la società viola, visto che con la crisi che ha colpito il calcio nessuno ha speso tanto. In più la Fiorentina può contare su un fenomeno come Vlahovic in attacco. Il serbo fa paura, e conta tanto per la Fiorentina, non soltanto in termini di reti realizzate. Mi auguro che adesso, con i rapporti riallacciati con gli agenti del calciatore, le parti vengano in contro a vicenda il più possibile”.

E ancora: “Con i problemi di Lazio, Roma e Juventus bisogna provare ad un piazzamento prestigioso. Alla Viola inoltre manca il vero Castrovilli e anche Nico Gonzalez si è espresso poco, visto che finora l’argentino non ha trovato continuità. Nella Fiorentina di oggi ci rivedo il Sassuolo dell’anno scorso, e onestamente la vedo più forte del Bologna. Mercato? Preferirei Berardi, ma se puoi prendere Ikonè prendi lui. Borja Mayoral è una riserva che non hai quindi può servire. Personalmente prenderei Lucca, che secondo me andrà in nazionale per i playoffs di marzo. In questo modo la Fiorentina avrebbe già a giugno un giocatore pronto”.