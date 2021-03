Calamai: “Prandelli deve restare, ma deve far scelte coraggiose. Non ci si salva con il non calcio”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai, tramite il proprio profilo Twitter ha commentato così il momento decisamente negativo della Fiorentina: “Prandelli deve restare. Non avrebbe senso riportare Iachini ma ora Cesare deve fare scelte coraggiose. La Fiorentina e la squadra che gioca peggio in Serie A. Non ci si salva con il non calcio”.