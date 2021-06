Calamai: “Ribery avrebbe dovuto dare subito una risposta a Gattuso. Pezzella? Sinceramente lo venderei”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana dei temi caldi di casa Fiorentina: “L’allenatore deve essere libero di agire, i calciatori devono potersi confrontare con lui. Sarà fondamentale assecondare Gattuso, che avrà un potere decisionale che Iachini non aveva. Gattuso sarà fondamentale nell’aiutare questa società a fare calcio, che non vuol dire non commettere errori ma fare le cose semplici”.

E poi ha aggiunto: “Sospensione del Viola Park? E ‘ una cosa che non tollererei, avrei bisogno di spiegazioni molto precise. Ribery? Per me la storia è finita al momento dell’incontro a Forte dei Marmi. Lì il francese doveva già dare una risposta. Mercato in entrata? La Fiorentina dovrà spendere molto per prendere quattro titolari, sinceramente venderei subito Pezzella per fare un po’ di cassa”.