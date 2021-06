Calamai: “Ribery mette cuoricini viola sui messaggi e vuole restare alla Fiorentina. Ma la sua conferma è molto improbabile al momento”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, su Twitter ha fornito un aggiornamento relativo alla situazione di Franck Ribery: “Continua a mettere cuoricini viola sui suoi messaggi social. Franck vuole restare alla Fiorentina ma la sua conferma è molto improbabile. Al momento”.

Ribery continua a mettere cuoricini viola sui suoi messaggi social. Franck vuole restare alla Fiorentina ma la sua conferma è molto improbabile. Al momento — luca calamai (@CalamaiLuca) June 14, 2021

Gattuso e il francese si erano presi qualche giorno per riflettere ulteriormente. Ribery sembra aver trovato la quadratura del suo cerchio, mentre il tecnico ancora il suo via libero definitivo non l’ha dato.