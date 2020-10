Calamai: “Se Iachini non porta la squadra in Europa a giugno la Fiorentina cambierà. Sarri e Spalletti i due tecnici graditi”

Iachini si, Iachini no: Rocco Commisso oggi pomeriggio ha comunque sciolto i suoi dubbi. Secondo Luca Calamai, la fiducia al tecnico ascolano potrebbe essere anche fino al termine della stagione: “Iachini resta ma se non porta la Squadra in Europa a giugno la Fiorentina cambia. E i primi due della lista dei graditi – scrive il giornalista – sono Sarri e Spalletti. Non in ordine alfabetico ma in ordine di preferenza”.

