Calamai: “Sono sorpreso per la facilità con la quale Federico Chiesa è diventato nella Juventus un giocatore decisivo”

L’ex attaccante della Fiorentina Federico Chiesa dopo il recente gol in Champions League contro il Porto è tornato a far parlare di se. Il giornalista Luca Calamai, ha espresso un parere su Twitter a riguardo: “Non ho mai avuto dubbi sul valore di Chiesa ma sono sorpreso per la facilità con la quale è diventato nella Juve un giocatore decisivo. Di sicuro sta confermando di essere molto più forte di Bernardeschi

