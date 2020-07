Calamai: “Spero che la Fiorentina sappia già chi è l’allenatore del prossimo anno. . Ribery decide la formazione? Dire che Iachini non ha le p****…”

Il giornalista Luca Calamai a Radio Bruno Toscana ha parlato di alcuni argomenti di attualità viola: “Le cifre dettate dalla Fiorentina avevano mosso l’interesse delle squadre inglesi, anche se la Juventus rimane interessata al calciatore. Chiesa è un esterno e piace in quel ruolo: può diventare un top player a livello internazionale. Ribery decide la formazione? Dire che Iachini non ha le palle è andare in contro alla sua storia. Non cerchiamo problemi dove non ci sono. Io credo che la Fiorentina non possa prescindere da un grande centravanti. E’ sbagliato tenere i giovani se non hai la certezza di garantirgli un certo tipo di percorso. Manderei Vlahovic in prestito per due anni e lo riporterei in viola dopo due campionati di livello con una squadra neo promossa magari. Juric? Ha fatto molto bene a Verona e io credo che lui rimanga in giallo blu. Spero che la Fiorentina sappia già chi è l’allenatore del prossimo anno”.

