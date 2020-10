Calamai: “Vi spiego perché Iachini ha messo Amrabat a fare il regista. Ribery è una piacevole condanna”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole: “La mossa di Iachini di mettere Amrabat regista nasce dal tentativo di schierare in campo una Fiorentina più offensiva. Riportando il marocchino più avanti, Beppe dovrà inserire uno tra Pulgar e Duncan. La madre di tutti i problemi è la poca pericolosità offensiva e si riporta tutto a Ribery. Con il francese vinci contro il Torino e sei in vantaggio contro l’Inter: senza di lui, i nerazzurri rimontano e la Fiorentina perde contro la Sampdoria. Senza l’ex Bayern dovremo avere delle caratteristiche che non abbiamo: paradossalmente, Ribery può essere un problema e una piacevole condanna. Callejon sarà importantissimo non per i gol e gli assist che farà, ma per la mentalità che porterà all’interno dello spogliatoio. Finalmente la Fiorentina ha un’ala offensiva, perché Chiesa non lo era. Sfido a ricordarvi un cross alto di Federico, a me non viene in mente niente. Secondo gli addetti ai lavori, il vero centravanti in rosa è Cutrone e questo rimetterebbe in discussione le gerarchie dell’attacco. Iachini? Fin dall’inizio si è detto di non fare un Montella bis, ma mi pare che si stia andando in quella direzione”.

0 0 vote Article Rating