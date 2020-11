Calci di rigore fatali per la Serbia: Milenkovic e Vlahovic non andranno agli Europei

Undici metri separano la Serbia dal partecipare ai prossimi Europei di calcio rimandati dal 2020 al 2021 a causa dell’emergenza sanitaria. Il match inizia male per il difensore viola Nikola Milenkovic che dopo undici minuti ricevee un’ammonizione per una gomitata di troppo. La Scozia passa in vantaggio con Christie al 52′ ma i serbi non mollano e raggiungono l’agognato pari nel recupero con Luka Jovic. Dagli undici metri sbaglia Mitrovic e cancella il sogno della serbia di partecipare alla rassegna continentale. Per quanto riguarda l’altro viola presente all’incontro, novanta minuti di panchina per Dusan Vlahovic.

