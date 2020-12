Calciomercato Fiorentina: Arriva un attaccante. Ma non uno al posto di Vlahovic, bensì uno che possa giocare con lui

La sosta del campionato arriva nel momento sbagliato per la Fiorentina che non potrà sfruttare l’effetto vittoria contro la Juventus. Ma questo risultato e questo periodo di pausa riporta serenità in un club che ora potrà guardare al mercato con occhio attento ma senza ansie.

Serve un attaccante e arriverà, si legge su La Gazzetta dello Sport, ma non sarà uno al posto di Vlahovic, bensì uno in grado di giocare con il Serbo. Sulla rosea vengono fatti i nomi di Piatek e Pavoletti. L’obiettivo di quest’anno restano i 40 punti. Ma questa nuova Fiorentina guarda al futuro di nuovo con idee ambiziose.