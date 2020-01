Non solo attacco. La Fiorentina va puntellata in ogni reparto, anche in difesa dove le due candidature principali restano quelle di Bonifazi (Torino), ma che sembra sempre più avvicinarsi ad un ritorno alla Spal, e Juan Jesus (Roma) con il brasiliano che, secondo La Gazzetta dello Sport, in ascesa.

Con l’arrivo di un nuovo elemento in difesa potrà partire in prestito uno dei giovani che la Fiorentina ha provato a lanciare nel corso di questa stagione: Luca Ranieri. Il classe 99 ha richieste in B dove lo cercano Pordenone ed Empoli.