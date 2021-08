Calciomercato Fiorentina: C’è la voglia di portare in viola un grande difensore centrale

Con l’inserimento in rosa di Matija Nastasic, la Fiorentina avrebbe due centrali di piede destro, Quarta e Pezzella, e due di piede mancino, Nastasic e Igor, più il giovane Dalle Mura come quinto.

Su La Gazzetta dello Sport però si legge che c’è anche la voglia di portare in viola un grande difensore centrale, al momento ancora difficile da individuare.

In quel caso a lasciare la barca sarebbe German Pezzella che ha anche il contratto in scadenza nel giugno 2022. Va da sé il fatto che questa è l’ultima occasione per monetizzare la sua cessione.