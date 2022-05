Calciomercato Fiorentina, due nuove opzioni sudamericane

Per quanto riguarda la difesa che verrà, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, dal Sudamerica rimbalza invece l’interesse della Fiorentina nei confronti di Benjamin Kuscevic, cileno classe ’96 di proprietà dei brasiliani del Palmeiras. La sua valutazione sarebbe intorno ai 2 milioni di euro e su di lui ci sarebbe pure l’Hertha Berlino in Bundesliga.



Per l’attacco, in entrata, dall’Argentina rimbalza invece l’interesse della Fiorentina per Luis Vazquez, attaccante classe 2001 del Boca Juniors. I viola per prenderlo dovrebbe versare la clausola rescissoria da 15 milioni.