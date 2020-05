Calciomercato Fiorentina, due piste importanti da tenere sempre presenti

La Fiorentina è preparata ad ogni evenienza per Federico Chiesa. Ma a prescindere da questa operazione, è pronta a lavorare su più tavoli. Sul fronte entrate, su La Repubblica, si torna a parlare di giocatori importanti come Paquetà e De Paul. Sono due idee queste che i viola hanno in testa da tempo. Il brasiliano è in uscita dal Milan e l’argentino è ormai arrivato a fine ciclo con l’Udinese. Due piste insomma da tenere sempre presenti.