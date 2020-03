Con l’arrivo alla Fiorentina di un grande centrale difensivo, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, chi rischierebbe il taglio è l’attuale capitano viola, German Pezzella. L’argentino da quando c’è stata la separazione con Stefano Pioli come allenatore, non ha più reso ai livelli del primo anno e mezzo passato a Firenze. Le sue prestazioni sono state ‘sporcate’ da alcuni errori che sono stati grossolani e che hanno cominciato a far traballare la sua posizione all’interno del club. Per lui si parla di un interessamento del Napoli.