I trenta giorni per dare le prime risposte a Gattuso

Il sogno di ogni allenatore è quello di arrivare al ritiro precampionato con la rosa già praticamente al completo. Però questa è anche una pia illusione, perché tutti, compreso il neo tecnico della Fiorentina, Gennaro Gattuso, sanno che diverse società rimanderanno qualcosa al finale del mercato, quando aumenta la disponibilità di altri club a trattare al ribasso e vengono fuori pienamente i giocatori in esubero, specie nei grandi club.

Fatta questa premessa però, adesso il club viola ha comunque una trentina di giorni a disposizione prima del raduno, per dare alcune risposte alle esigenze del tecnico e alle esigenze di miglioramento di un gruppo che ha mostrato di avere delle carenze (che analizzeremo a parte).

E’ anche per questo motivo che alcune trattative sono già iniziate e alcune sono addirittura in fase avanzata, tipo quella col Porto per Sergio Oliveira. Delle promesse sono state fatte al nuovo allenatore e adesso è arrivato il momento di dimostrare che c’è la voglia di mantenerle.

Senza contare che c’è anche il mondo del tifo che ha dato credito a questa proprietà e che, ringalluzzito dall’arrivo di un tecnico di fascia medio-alta, vuole vedere un cambio di passo e smettere di lottare per non retrocedere, ma per obiettivi più consoni alla storia della Fiorentina.