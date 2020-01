Calciomercato Fiorentina: Il club viola incassa il primo sì. In attacco lo spazio lo fa Pedro

Prima la partita con il Bologna poi attenzione totale da parte della Fiorentina al calciomercato. E in questo senso è stato incassato il primo sì al trasferimento di Patrick Cutrone, ex Milan ora al Wolverhampton in Inghilterra. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio e in aggiunta si legge che si fa strada l’idea di mandare Pedro altrove in prestito.

Da domani in poi può essere il giorno buono per trovare l’accordo definitivo anche con il club inglese per Cutrone. La Fiorentina punta al prestito anche oneroso ma senza obbligo di riscatto.