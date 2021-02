Calciomercato Fiorentina, il giorno delle sorprese. L’ultima chiamata per Pradè

La Fiorentina si considera ’coperta’ in ogni reparto. Questo almeno di base. Ma l’ultimo giorno di mercato, molto spesso diventa anche il giorno delle sorprese, delle trattative in extremis che non ti aspetti.

Su La Nazione viene fatto un bilancio sulle trattative alle quali si è tentato di dare consistenza e che poi si sono arenate per ragioni diverse.

I viola e il Parma si sono confrontati a lungo su più situazioni. In particolare la Fiorentina ha chiesto notizie su Inglese (ma a Firenze è già arrivato Kokorin) e Gervinho. Quest’ultimo sarebbe stato molto probabilmente il jolly viola nel caso Callejon avesse preso una direzione diversa da quella della conferma a Firenze.

E Torreira? Pradè ha ripetuto più volte di non essere stato in scia del giocatore che aveva avuto alla Samp e di conseguenza è difficile immaginare un blitz nella giornata di oggi. Attenzione comunque a quanto accadrà sul futuro del centrocampista in vista della fine della stagione, anche se radiomercato considera più facile un contatto Torreira-Toro che Torreira-Fiorentina.