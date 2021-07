Il maestro richiama l’allievo: Juric rivuole con sé Amrabat

Ivan Juric vorrebbe riavere con sé al Torino l’attuale centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat. A scriverlo stamani è il quotidiano Tuttosport.

Un’operazione che però è oggettivamente difficile per il Torino, perché il club di Commisso ha investito la bellezza di 21,8 milioni di euro per acquistarlo dal Verona (dove allora c’era proprio Juric in panchina).

Resta però anche da capire se per il nazionale marocchino può esserci spazio nella nuova Fiorentina di Italiano, esercizio al momento molto complicato, anche perché il calciatore è in convalescenza dopo un’operazione e non tornerà in gruppo prima di almeno un altro paio di settimane.