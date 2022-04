Calciomercato Fiorentina, il nome nuovo per la difesa arriva dalla Ligue 1

Spunta un nuovo nome per il calciomercato della Fiorentina. Si tratta di Lilian Brassier, difensore centrale classe ’99 in forza al Brest, club che occupa il dodicesimo posto nella Ligue 1 2021-22.

Secondo quanto riportato da Le 10 Sport, il club di Rocco Commisso starebbe osservando con molta attenzione il giocatore che negli ultimi mesi è notevolmente salito di rendimento. E nei prossimi mesi vorrebbe fare un ulteriore passo in avanti nella sua carriera

A favorire la trattativa c’è anche il contratto in scadenza nel 2024, che potrebbe far propendere il Brest a cedere Brassier al termine della stagione. In stagione il giovane difensore ha giocato ventitré partite in Ligue 1.