Lirola torna, ma controvoglia. Se il Marsiglia lo vuole veramente…

L’esterno Pol Lirola è destinato a tornare alla Fiorentina, almeno per il momento. Il Marsiglia non ha esercitato il diritto di riscatto sborsando i 12 milioni previsti. Dunque lo spagnolo dal 6 luglio sarà a disposizione di Gattuso.

L’entourage di Lirola, però, ha fatto sapere che il giocatore non ritiene opportuno tornare a Firenze in questo momento e che vuole restare in Francia. Questo è quello che riporta La Nazione.

Se il Marsiglia lo vuole, una trattativa si può riaprire ma non è possibile certo scendere sotto i 10 milioni di euro. L’ultima parola in ogni caso spetterà a Gattuso.