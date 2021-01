Calciomercato Fiorentina: Occhio alle sorprese. Contatti con l’Udinese

Kokorin e Malcuit. Questi i due acquisti fatti dai viola, per l’immediato, in questo mercato invernale. E poi? La Fiorentina in questi ultimi sei giorni di mercato è alla ricerca di eventuali occasioni.

Uno dei giocatori monitorati è sicuramente quel Torreira di cui si parla ormai da tempo. Secondo La Nazione però sono in corso anche contatti con l’Udinese per il prestito del centrocampista, Arslan (contratto in scadenza nel 2022). Potrebbe essere questa una mossa dell’ultima ora.