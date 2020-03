Calciomercato Fiorentina, Pezzella corteggiato e gli uomini mercato viola iniziano a muoversi

Un rinforzo in mezzo alla difesa, al netto di quello che il mercato in uscita potrà riservare con l’eventuale partenza di German Pezzella, il capitano che continua ad essere corteggiato, tra gli altri, pure dal Napoli. Come riporta il Corriere dello Sport-Stadio, con Milenkovic l’appuntamento per parlare di rinnovo di contratto è fissato per la fine della stagione, ma intanto gli occhi degli osservatori viola si sono già concentrati su diversi obiettivi.