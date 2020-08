Calciomercato Fiorentina, tentativo viola per Vazquez. Una contropartita che potrebbe interessare al Siviglia

Confermato Iachini in panchina, la Fiorentina inizia a pensare a come accontentare il proprio allenatore sul mercato. Molto dipenderà dal destino di Chiesa perché se partisse, con le decine di milioni che arriverebbero dalla sua cessione, il mercato viola potrebbe davvero impennarsi. Intanto per il centrocamp, secondo Tuttosport, torna il nome di Franco Vazquez che con il tecnico marchigiano a Palermo ha fatto il proprio record personale di marcature. Adesso è al Siviglia, club con il quale i viola potrebbero parlare di Pulgar visto che piace molto a Monchi e che a Firenze invece non ha entusiasmato.

