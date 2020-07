Calciomercato Fiorentina: Un colpo in Bosnia per la Primavera (e la prima squadra)

Un giovane calciatore che potrebbe servire sia per la Primavera che per la prima squadra della Fiorentina. Ci riferiamo a Kristijan Stanić, al 19enne dello Zrinjski Mostar e nazionale giovanile bosniaco. I viola non sarebbero solamente interessati a lui ma, secondo quanto riportato da SportSport.ba, il trasferimento potrebbe avvenire molto presto.

Stanic ha saputo attirare l’attenzione su di sé con grazie alle sue grandi doti fisiche.