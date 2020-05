Calciomercato Fiorentina, un grande nome da tenere sempre presente. E su Nainggolan i viola attendono novità

Per la Fiorentina a centrocampo ci sarà sicuramente l’arrivo di Amrabat già perfezionato dal Verona, per 21,8 milioni di euro (bonus compresi). Paquetà, si legge su La Repubblica, resta un nome da tenere presente. Il Milan sta prendendo in considerazione la sua cessione. Il brasiliano è da sempre un pupillo di Leonardo e per questo è importante capire anche le mosse del Paris Saint Germain. La Fiorentina già a gennaio si era interessata al brasiliano, ma il club rossonero puntava solo ad un prestito e non era certo questa una soluzione praticabile. Ancora i tempi sono prematuri ma se ci sarà la possibilità i viola torneranno sotto. Anche perché l’idea di utilizzare un modulo con un fantasista e le due punte è ancora ben presente.

Una situazione di stallo invece è rilevabile sul fronte Nainggolan. Il centrocampista, già cercato l’estate scorsa, molto probabilmente tornerà all’Inter ma la sensazione è che ancora non sia stato deciso il suo futuro. I nerazzurri potrebbero decidere di puntare su di lui, i viola restano alla finestra.