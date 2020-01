Calciomercato Fiorentina, una corsa a due (e mezzo) per il centrocampo viola

In attesa di annunci, ci sono le trattative e i sondaggio. Il calciomercato della Fiorentina si muove, per il momento, su questa linea, anche per quanto riguarda la ricerca di centrocampisti. In linea mediana ci sono in corsa Duncan del Sassuolo e Meitè del Torino. A questi nomi si è aggiunta anche l’indiscrezione di un ritorno di fiamma per Bonaventura, anche se in questo caso si parte siamo in fase più embrionale. Anche in questo reparto il club viola dovrà agire perché questa prima fase della stagione ci ha fatto vedere che Pulgar e Badelj insieme hanno grosse difficoltà a coesistere e c’è bisogno di un giocatore che possa essere più dinamico dei due citati.