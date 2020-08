Calciomercato Fiorentina: Viola a caccia, servono tre innesti mica da ridere. La questione big aperta

La Fiorentina è a caccia dunque sul mercato. Il centravanti è una delle questioni che tiene banco, ma non è certo la sola. Al di là dell’attacco servono un jolly difensivo e un centrocampista. Quindi tre innesti mica da ridere.

Tutto questo nella speranza di poter trattenere tutti i giocatori che sono ritenuti importanti e che sono già presenti in rosa. Su Castrovilli non ci sono dubbi, mentre su Pezzella, Chiesa e Milenkovic la faccenda è diversa e tutta in divenire.