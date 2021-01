Calciomercato gennaio 2021: tra gli acquisti più costosi del mondo c’è di mezzo la Fiorentina

Questa sessione di calciomercato è stata unica in tutto il mondo, in linea con quella precedente che ha visto anche in estate i vari club alle prese con una crisi di liquidità. Il tutto è una conseguenza degli effetti della pandemia che tutt’ora sta colpendo l’intero mondo del calcio e non solo. Molti scambi dal 1° gennaio 2021, “il mercato degli scontenti” così come lo ha definito più volte mister Prandelli, ma nonostante tutto c’è chi è riuscito comunque a far cassa con la cessione dei suoi giocatori, e tra queste squadre c’è anche la Fiorentina.

Tra gli acquisti più costosi di questa sessione di mercato, nel mondo, troviamo al sesto posto l’operazione che ha portato definitivamente Pedro a vestirsi di rossonero. Il Flamengo infatti verserà nelle casse del club di Rocco Commisso ben 14 milioni di euro. Il trasferimento più salato riguarda Amad Diallo dall’Atalanta al Manchester United per ben 25 milioni di euro più 15 di bonus. Per la verità l’accordo tra i club era già stato trovato in ottobre, ma il trasferimento è stato ufficializzato proprio all’apertura dell’attuale finestra di mercato. Proprio i bergamaschi si piazzano sotto la Fiorentina in questa speciale graduatoria, visto che per accaparrarsi Joakim Maehle dal Genk hanno sborsato circa 11 milioni di euro.