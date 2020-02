Secondo quanto riportato da TuttoUdinese.it la Fiorentina sarebbe interessata a Marcos do Nascimento Teixeira, detto Marcao. Sul brasiliano classe 96′, di proprietà del Galatasaray, è però in pole position l’Udinese che lo vede come l’erede di De Maio, possibile partente nella prossima estate. Sul giocatore, tuttavia, presente anche dell’Atalanta.