Calciomercato, resta viva l’idea Joao Pedro. Il diktat di Commisso, dopo la decisione di Vlahovic

Come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, la dirigenza della Fiorentina è al lavoro da tempo sul mercato. Era stato questo il messaggio lanciato dal presidente, comunicando lo stop alla trattativa con l’entourage di Dusan Vlahovic: lavorare da subito per trovare le migliori soluzioni e i dirigenti non si sono fatti trovare impreparati.

Tra le idee al vaglio, c’è anche quella che porta a Joao Pedro del Cagliari, che in questa stagione, nonostante le difficoltà della sua squadra, è già arrivato a 9 reti, più tre assist. Potrebbe essere la soluzione giusta come alternativa al serbo, magari per fare spazio la prossima estate ad un giovane di prospettiva.