Calciomercato, un fantastico via-vai a centrocampo! E Commisso vuole rilanciare ancora

La prima certezza è l’arrivo in viola, non appena il campionato sarà finito, di Sofyan Amrabat, rimasto in prestito al Verona. E’ quanto mai probabile il non riscatto di Milan Badelj, che ha dovuto fare i conti anche con qualche problema fisico di troppo, coinciso per altro con l’arrivo di Beppe Iachini sulla panchina viola. E’ stato l’allenatore marchigiano a spostare Erick Pulgar in cabina di regia, a smistare palloni e trasformarsi nel fosforo della sua squadra. E secondo quanto riporta il Corriere dello Sport-Stadio, il presidente Commisso, in tal senso, vuole rilanciare ancora, tanto che il club viola continua a tenere un occhio vigile sul mercato, anche senza conoscere – come tutti gli altri – i tempi delle prossime finestre dedicate alle compravendite.