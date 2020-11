Domenica alle ore 12:30 la Fiorentina ospiterà il Benevento al Franchi. A Radio CRC ha parlato così il difensore dei giallorossi Luca Caldirola: “L’unico vero passo falso è stato quello in casa contro lo Spezia. Per il resto ci siamo fatti valere anche contro squadre come Inter, Roma e Napoli. Il nostro obiettivo è la salvezza, speriamo di riscattarci subito contro la Fiorentina.

0 0 vote Article Rating