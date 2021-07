Calendario Serie A 2021/22, ecco contro chi esordirà la Fiorentina. Subito un duro impegno in trasferta

E’ in corso in questo momento il sorteggio del calendario della Serie A 2021/22. In attesa di scoprire il tabellone completo, conosciamo già quella che sarà l’avversaria della Fiorentina nella prima giornata. Si tratta della Roma, che riceverà i viola all’Olimpico nel weekend del 21 e 22 agosto.

Un esordio col botto dunque per Italiano, su un campo storicamente molto complicato e contro la nuova squadra di Josè Mourinho. Si tratta anche di una particolare coincidenza visto che Roma e Fiorentina si sfidarono alla prima giornata anche nel 1968/69, quando i viola vinsero lo Scudetto proprio dopo che la Nazionale aveva vinto l’Europeo… come quest’anno.