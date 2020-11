Callejon: Doccia gelata (anche) per Iachini

La notizia della positività di José Callejon è arrivata – usando le parole di Beppe Iachini – “come un fulmine a ciel sereno” in casa Fiorentina. La peggior notizia possibile per il tecnico viola, soprattutto alle luce delle modifiche tattiche preparate in settimana e che avremmo visto a Parma. Cambiamenti che probabilmente non vedremo, visto che senza lo spagnolo difficilmente Iachini cambierà modulo. Si era parlato dell’utilizzo del 3-4-3 con l’ex Napoli e Ribery ai fianchi di Vlahovic, ma stando così le cose non ci sarebbe da stupirsi nel vedere la Fiorentina scendere in campo nuovamente con il 3-5-2.

Una doccia gelata vera e propria per Iachini, che domani sera al Tardini si gioca le residue possibilità di restare in sella alla panchina gigliata. E che molto probabilmente dovrà affrontare affidandosi nuovamente all’amato (dal tecnico) e odiato (dai tifosi) 3-5-2.