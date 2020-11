Callejon e il programma speciale per fare la differenza: Prandelli lo aspetta con calma

Prima un arrivo a ridosso di fine mercato, nonostante il regime di svincolo perdurasse da un mese abbondante, poi il faticoso inserimento in campo e un gol anche fortunato in Coppa Italia. E infine la positività al Covid che ne ha rallentato ulteriormente l’impatto con la realtà viola: per vedere il vero José Callejon probabilmente servirà ancora un po’ di tempo, come confermato dallo stesso Prandelli in sala stampa. Lo spagnolo si è riaggregato al gruppo nelle ultime ore ma seguirà il suo percorso per recuperare una condizione ottimale: nel frattempo la Fiorentina proverà a ripartire al meglio, per agevolare anche il suo impatto, in qualità di vice fuoriclasse del gruppo, alle spalle di Ribery.

