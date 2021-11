Callejon e Kokorin via: Nel primo mese del 2022, potrebbero essere già lontani dalla Fiorentina

Josè Callejon e Aleksandr Kokorin. Situazioni e posizioni contrattuali molto diverse, ma sia l’esterno offensivo, sia l’attaccante russo, nel primo mese del 2022, potrebbero essere già lontani dalla Fiorentina. Lo scrive stamani La Nazione.

Callejon ha il contratto in scadenza a giugno e quindi dal prossimo febbraio sarà in regime di svincolo e ’libero’ a costo zero per la prossima estate. Il club viola potrebbe però decidere di risolvere la sua posizione prima, non tanto per incassare soldi del cartellino, quanto per liberarsi di uno degli ingaggi più alti della rosa.

Quanto a Kokorin, è arrivato alla Fiorentina con uno stipendio da top-player e il suo impiego in campo è stato prossimo allo zero per tante ragioni. Insomma, un anno praticamente al buio il suo.