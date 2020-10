Callejon: “Il mio sogno è vincere lo scudetto qui in Italia. Non sono l’erede di nessuno”

Arrivano altre dichiarazioni dalla presentazione alla stampa di Jose Maria Callejon. Queste le parole del nuovo attaccante della Fiorentina: “Non sono l’erede di nessuno o almeno non voglio che mi si consideri tale. Chiesa è un giovane che diventerà fortissimo ma io sono completamente diverso. Se dovrò giocare dove giocava lui darò il meglio di me. Rispetto alla mia esperienza a Napoli voglio potermi dietro la voglia di vincere, ma qui a Firenze già ce l’hanno. Il mio sogno è quello di vincere lo scudetto in Italia, cosa che ho sfiorato più volte a Napoli. Non mi pongo obiettivi a Firenze. Il mix di giovani e esperienza alla Fiorentina credo possa essere una buona cosa per la squadra. Mi ha colpito che la squadra nonostante le due sconfitte vuole ritornare subito in campo per tornare a dare il meglio di sè. La società è seria, familiare e tranquilla. Conosco molto bene i giovani e qui alla Fiorentina ce ne sono molti forti. Castrovilli può diventare un top player ma con i giovani bisogna andarsi cauti perchè c’è il rischio di bruciarli. Ho parlato con Pradè e Iachini e mi piaceva molto l’idea di sposare un progetto come quello viola. Sono un po’ indietro rispetto ai miei compagni, ma ho lavorato bene e le mie sensazioni sono positive. Poi sarà Iachini che deciderà”.

