Callejon nella lista dei convocati per Udine. I tanti cambiamenti di formazione nella Fiorentina

La sfida di Coppa Italia di domani tra Udinese e Fiorentina, arriva in un momento delicato per la squadra viola. Il presidente gigliato, Rocco Commisso, tiene molto a questo torneo e lo considera una grande vetrina.

Stando a quanto leggiamo stamani su La Gazzetta dello Sport, l’allenatore Prandelli ha deciso di inserire Callejon nella lista dei convocati per la trasferta in Friuli. Lo spagnolo non è ancora pronto fisicamente dopo lo stop Covid, ma potrebbe entrare a partita in corso.

Rispetto a quanto visto domenica ci saranno alcuni cambiamenti: Pulgar riprenderà il suo posto a centrocampo e potrebbe arrivare il momento di Borja Valero. Ballottaggio Barreca-Lirola nel ruolo di terzino sinistro al posto di un Biraghi apparso in difficoltà contro il Benevento. In attacco, si legge ancora sulla ‘rosea’ potrebbe toccare a Cutrone, mentre Terracciano potrebbe essere confermato come il portiere di Coppa, così come faceva Iachini a suo tempo.