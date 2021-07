Callejon porta in vantaggio la Fiorentina… e si fa male. Il giocatore esce dal campo zoppicando – FOTO FN

MOENA – Dopo appena dieci minuti si è sbloccata l’amichevole tra Fiorentina e Polisportiva C4 Foligno, ma è una gioia a metà per i viola. Questo perché nell’occasione l’autore del gol Callejon si è fatto male, per la precisione sbattendo sul palo dopo aver messo in rete il bel cross di Sottil.

Si è trattato di una botta all’altezza del piede, tant’è che Callejon si è tolto la scarpa per permettere l’intervento dei medici. L’ex Napoli è uscito dal campo da solo, ma zoppicando vistosamente. Questa la foto del giocatore a terra, realizzata da Fiorentinanews.com: