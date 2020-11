Callejon vede giallorosso… e si scatena! L’occasione per lasciare finalmente il segno con la maglia della Fiorentina

Una sfida nella sfida, questa sera all’Olimpico, sarà quella tra Pedro e Callejon. Due che, oltre alla nazionalità spagnola, condividono anche la carta d’identità. 33 anni e non sentirli, si direbbe, visto che sia il giocatore della Roma sia quello della Fiorentina continuano a far vedere grandi cose. Il primo già in questo inizio di stagione, il secondo invece si affida ai ricordi napoletani visto che con la maglia viola non ha ancora avuto occasione di incidere. D’altronde Iachini lo vede come attaccante puro, e così sarà anche stasera. La speranza è che vedendo giallo-rosso Callejon ritrovi l’ispirazione del passato, dal momento che la Roma è la sua terza vittima preferita con quattro gol segnati. Addirittura, riporta la Gazzetta dello Sport, nella stagione 2013/14 la punì per due partite consecutive, prima in Coppa Italia e poi in campionato. Chissà che non possa essere di buon auspicio per assistere alla prima rete viola di Callejon in campionato.

