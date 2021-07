Callejon verso la permanenza alla Fiorentina: i motivi che hanno portato alla decisione

Secondo quanto emerge dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport-Stadio l’esterno spagnolo Josè Maria Callejon resterà a Firenze anche per la prossima stagione. Nelle idee del nuovo tecnico Italiano c’è infatti certezza in più che la Fiorentina ora gli può dare, ovvero il modulo tattico.

Il 4-3-3 che sta preparando il nuovo allenatore viola sembra infatti fatto apposta per esaltare le caratteristiche de giocatore spagnolo che al Napoli ha giocato ben 350 partite mettendo a segno ben 82 gol e realizzando 78 assist. Per Italiano la possibilità di schierarlo su quella fascia diventa un valore aggiunto, e poiché il contratto di Callejon con la Fiorentina prevede un altro anno e l’opzione per quello successivo è importante riprovarci tutti insieme dopo una stagione da dimenticare. Vedremo poi in seguito se sarà titolare oppure una carta da giocare a gara in corso.