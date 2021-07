Calvarese si dimette. L’ormai ex arbitro di Serie A si dedicherà all’azienda di famiglia

Secondo quanto scrive Sky Sport, l’arbitro Gianpaolo Calvarese, pesantemente criticato per la direzione dell’ultimo Juventus-Inter (sua ultima partita arbitrata in Serie A) ma che vanta altre 156 partite nel massimo campionato, si sarebbe dimesso dall’AIA.

Nessuna polemica, per la cronaca, dietro questa scelta: alla base della decisione vi sarebbe infatti l’intenzione di allargare il mercato dell’azienda di famiglia, che produce integratori sportivi, ai club di Serie A e B. Di qui, l’evidente conflitto di interesse e la scelta di rassegnare le dimissioni. Con qualche difficoltà per il neo designatore Rocchi, che vede infatti assottigliarsi la sua squadra arbitrale: considerata l’attuale squalifica di La Penna e Pasqua per la vicenda rimborsi e in attesa dell’esito dei ricorsi, sono 48 gli arbitri a disposizione per la prossima stagione.