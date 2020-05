Cambi: “Portare Firenze nelle coppe europee è un obiettivo fattibile. La sfida con la Savino Del Bene? Ho il derby nel sangue e questo potrebbe essere l’anno buono”

Una toscana a Firenze. Carlotta Cambi è stato il primo acquisto per la nuova stagione ad essere stato ufficializzato da Il Bisonte Firenze. La squadra di pallavolo si affida dunque ad una regista autoctona, una che promette di scendere in campo molto determinata in tutte le partite, a cominciare dalla sfida, sentita, contro la Savino Del Bene Scandicci: “Io i derby li sento tantissimo – ha detto nel corso della diretta Facebook organizzata dalla società – essendo nata in provincia di Pisa. Tutti conoscono la nostra rivalità con Livorno. Il derby dunque ce l’ho nel sangue e quest’anno potrebbe essere quello buono per cominciare a vincerne”.

Una Cambi che pensa in grande per la sua nuova squadra: “Per me è fattibile come obiettivo arrivare ad un piazzamento che garantisca l’accesso all’Europa. Ci vuole però molta pazienza, perché la nostra è una squadra profondamente rinnovata, e ci vorrà anche molta determinazione”.