Cambia il motore: Torreira è pronto a prendersi la Fiorentina

L’infortunio alla caviglia di Pulgar e la prestazione insufficiente di Amrabat a Venezia non lasciano spazio ad interpretazioni: nelle prossime partite, toccherà a Torreira prendere in mano il gioco della Fiorentina. Fino ad oggi, l’uruguaiano è partito dal 1’ solo in tre occasioni, di cui l’ultima quasi un mese fa contro l’Udinese: colpa di una condizione fisica non ancora perfetta, ma anche dei viaggi transoceanici per rispondere alla chiamata della sua Nazionale.

Domenica, contro il Cagliari, toccherà a lui: è arrivato il momento di dare continuità all’ex Sampdoria e lo stop di Pulgar gli consegna ulteriori responsabilità. Sarà lui a far partire la manovra della Fiorentina, che negli ultimi due anni lo ha fortemente cercato e adesso ha tutta l’intenzione di goderselo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.