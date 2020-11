Cambiamenti graduali ma una novità bella grossa: Prandelli cambia vita a Kouame

“Non ci saranno stravolgimenti” ha detto chiaro e tondo Cesare Prandelli, che sale in sella alla situazione viola a stagione in corso ma con una sosta che ha alleggerito se non altro l’impatto con il campionato. E al rientro un impegno non proprio proibitivo come quello odierno con il Benevento: una novità però piuttosto grossa ci sarà per la verità e si tratta di Christian Kouame. L’ivoriano non sarà più centravanti, posizione occupata solo con Iachini nel corso della sua carriera, ma agirà più opportunamente da esterno o tuttalpiù seconda punta, con uno tra Vlahovic e Cutrone al centro dell’attacco. Non sarà stravolgimento ma una differenza già importante rispetto allo schieramento offensivo iachiniano, sicuramente lo è.

