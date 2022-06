Cambiaso: “Essere accostato a grandi club è un privilegio. La vivo serenamente”

Il calciatore del Genoa Andrea Cambiaso ha parlato in un’intervista a La Gazzetta dello Sport, in merito anche alle voci di mercato che lo vedono coinvolto (a detta del quotidiano, lo seguono Juventus, Atalanta e Fiorentina): “Vedere che il mio nome è accostato a dei grandi club è solo un privilegio e un onore. Mi fa molto piacere, ma vivo la cosa in modo sereno e nulla più. Sono comunque la stessa persona che ero quattro anni fa”.

Sull’evoluzione della sua carriera, aggiunge: “Non riesco neanche io a rendermi conto di che scalata ho fatto. È stato molto, anzi, troppo veloce. Addio di Criscito? Dobbiamo andare avanti e non pensarci”.