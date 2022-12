Cambio in panchina dal sapore di Fiorentina da Champions per il Novara: ecco chi è il nuovo allenatore

Cambio in panchina dai ricordi viola per il Novara, che nelle ultime ore aveva salutato l’ex centrocampista gigliato Marco Marchionni. Al suo posto un altro ex Fiorentina, nonché già tecnico della Primavera dei piemontesi: Franco Semioli. Di seguito l’ufficialità da parte del club:

“La Società Novara Football Club comunica che il ruolo di allenatore responsabile della prima squadra sarà ricoperto da Franco SEMIOLI. Dopo aver guidato fin qui la formazione primavera, portandola al secondo posto in classifica da imbattuta nel girone, l’allenatore piemontese siederà sulla panchina azzurra della prima squadra. Sarà coadiuvato da Cristian Viola, quale allenatore in seconda. A mister Semioli, che nel pomeriggio svolgerà la prima seduta d’allenamento sui campi di Novarello, il Club augura buon lavoro”.